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Московская элита на постере четвёртого сезона «Беспринципных»

Истории о богатых и, как следствие, беспринципных обязательно продолжатся в следующем году А пока вот вам тизерный постер четвёртого сезона многосерийной комедии «Беспринципных» с набором ключевых персонажей продолжения. Обитателям Патриарших ассистируют стильные матрёшки.

Постеры сериала «Беспринципные»

К основному составу сериала о жизни привилегированных жителей элитного района столицы в четвёртом сезоне примкнули Mилoш Бикoвич, Maкcим Лaгaшкин, Aннa Cлю и Maтвeй Лыкoв. А из полнометражного продолжения «Беспринципные в деревне» в сериал перекочевали Иpина Пeгoва, Aлeкcaндp Бaлyeв и Kceния Утexина.

Теги
ГалереяБеспринципные
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Источник фотографий: Depositphotos

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