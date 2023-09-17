Московская элита на постере четвёртого сезона «Беспринципных»

Истории о богатых и, как следствие, беспринципных обязательно продолжатся в следующем году А пока вот вам тизерный постер четвёртого сезона многосерийной комедии «Беспринципных» с набором ключевых персонажей продолжения. Обитателям Патриарших ассистируют стильные матрёшки.

К основному составу сериала о жизни привилегированных жителей элитного района столицы в четвёртом сезоне примкнули Mилoш Бикoвич, Maкcим Лaгaшкин, Aннa Cлю и Maтвeй Лыкoв. А из полнометражного продолжения «Беспринципные в деревне» в сериал перекочевали Иpина Пeгoва, Aлeкcaндp Бaлyeв и Kceния Утexина.