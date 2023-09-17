Телеовощи. Выпуск 514: Убитый стояк

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|05:46 —
|Трейлер тёмного фэнтези Castlevania: Nocturne
|14:19 —
|Сценарий второго сезона «Ван-Писа» уже написан
|23:33 —
|Трейлер сериала «Монарх: Наследие монстров»
|26:39 —
|Полноценный трейлер «Кибердеревни»
|29:43 —
|Трейлер сериала «Падение дома Ашеров»
|33:33 —
|«Отель „Континенталь“» показал открывающую сцену
|36:18 —
|«Баффи» вернётся в виде аудиоспектакля
|38:44 —
|«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (The Walking Dead: Daryl Dixon) — 1x01
|49:50 —
|«Ван-Пис» — 1x04—08 (финал сезона)
|01:24:55 —
|«Асока» — 1x05
|01:35:30 —
|«Футурама» — 8x08
|01:40:49 —
|«Скрежет металла» — 1x08
|01:42:02 —
|«Основание» — 2x09
|01:55:42 —
|«Пассажир» — 1x02
|02:07:56 —
|«Безумцы» — 2x05
|02:21:34 —
|«Сверхъестественное» — 1x12
|02:27:55 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x20
|02:34:50 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x05
|02:41:40 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 10x01
|02:47:30 —
|«Задача трёх тел» — 1x02
|02:59:26 —
|«Футурама» — 7x20
|03:02:37 —
|«Драконий жемчуг» — 1x23—24
|03:09:27 —
|«Спаун. Том 3»
|03:16:09 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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