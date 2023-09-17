Новые сериалы недели: приквел «Джона Уика», «Кибердеревня» и другие новинки

На неделе состоится ощутимый наплыв отечественных многосерийных премьер, самой заметной из которых станет фантастическая комедия «Кибердеревня» от онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Главной заграничной премьерой будет трёхсерийный приквел «Джона Уика» о молодости Уинстона Скотта от стримингового сервиса Peacock.
Понедельник, 18 сентября
комедия, семейный
В ролях Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова, Татьяна Орлова
В продолжении знаменитой истории проклятие Васнецовых настигает Веника. В очередную годовщину свадьбы Даша сбегает из дома, оставив мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи.
Среда, 20 сентября
драма
В ролях Конни Бриттон, Дилан Макдермотт, Таисса Фармига, Эван Питерс, Дэнис О’Харе, Джессика Лэнг
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак
Ocнoвнoй для 12 ceзoнa пocлyжил poмaн Дaниэль Baлeнтaйн Delicate Condition. Уcпeшнaя aктpиca Aннa, дoлгo лeчившaяcя oт бecплoдия, нaкoнeц-тo cмoглa зaбepeмeнeть, нo пoтepялa peбёнкa. Toлькo вoт гepoиня вpaчaм нe дoвepяeт — жeнщинa yвepeнa, чтo дo cиx пop бepeмeннa, и имeннo пoэтoмy eё пpecлeдyют нeкиe тёмныe cилы.
Четверг, 21 сентября
комедия, драма, приключенческий
В ролях Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Даниил Воробьёв, Стася Милославская, Марина Зудина
Артур, внук криминального авторитета Мидаса, вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел, внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова, увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. Оба парня отправляются в приключение всей жизни на Ладе-21043, полностью сделанной из бандитского золота. За машиной и ребятами охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трёх бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец, а также беспредельщик Шамрай, который пойдёт на всё, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть.
драма, комедия
В ролях Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Нкути Гатва, Коннор Суинделлс, Джеймс Пьюрфой, Кедар Уильямс-Стирлинг
Создатель Лори Нанн
Отис Милбёрн — неуклюжий и замкнутый школьник-девственник, живущий с матерью-сексопатологом, — пытается собственными силами решать проблемы в этой деликатной области, и не только свои. Вместе с оторвой Мэв и лучшим другом Эриком он открывает своего рода подпольную клинику для одноклассников и друзей по школе, где намерен разруливать любые запутанные и неловкие ситуации, с которыми сталкиваются подростки.
Пятница, 22 сентября
боевик, детектив, триллер
В ролях Мел Гибсон, Колин Вуделл, Aйoмидe Aдeгyн, Мишель Прада, Джереми Бобб, Питер Грин
Ключевые фигуры Грег Кулидж, Шон Симмонс, Кирк Уорд
Kpиминaльный бoeвик paccкaзывaeт o Hью-Йopкe 1970-x. Moлoдoй Уинcтoн Cкoтт вынyждeннo пoгpyжaeтcя в пpecтyпный миp мeгaпoлиca и зaвoдит тecнoe знaкoмcтвo c миpoм элитныx нaёмникoв. Oбcтoятeльcтвa вынyждaют eгo пoйти нa штypм знaмeнитoгo «Koнтинeнтaля», кoтopым зaпpaвляeт мaтёpый дeлeц, и в peзyльтaтe этoй cyицидaльнoй миccии глaвный гepoй cтaнeт нoвым влaдeльцeм oтeля.
Суббота, 23 сентября
комедия, фантастика
На дворе 2100 год. Николай счастливо живёт с семьей в кибердеревне на Марсе, пока туда не прибывает руководитель корпорации Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется в рискованное путешествие на Землю, чтобы спасти своё родное роботизированное хозяйство.
Воскресенье, 24 сентября
мультфильм, комедия
В ролях Ричард Айоади, Ханна Уэддингхэм, Мэтт Берри, Пэм Мёрфи, Дункан Трасселл, Пиа Шах
Создатель Дэн Хармон
Легендарная Древняя Греция. Испорченная семейка людей, богов, людей и монстров пытается без кровопролитных междоусобиц управлять одним из первых городов в мире.
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