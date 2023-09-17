Новые сериалы недели: приквел «Джона Уика», «Кибердеревня» и другие новинки

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«ИВИ»

Артур, внук криминального авторитета Мидаса, вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел, внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова, увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. Оба парня отправляются в приключение всей жизни на Ладе-21043, полностью сделанной из бандитского золота. За машиной и ребятами охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трёх бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец, а также беспредельщик Шамрай, который пойдёт на всё, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть.