Мощное начало! «Отель „Континенталь“» показал открывающую сцену со стрельбой и мордобоем

Долгожданный приквел «Джона Уика» всем своим видом пытается доказать, что достоин лавров снискавшего народную любовь зачинателя франчайза. Стриминговый сервис обнародовал до краёв напичканную экшеном открывающую сцену из трёхсерийного экшен-триллера «Отель „Континенталь“», в которой есть всё, за что зрители любят киносерию. Помимо Киану Ривза, само собой.

Криминальный боевик о лихой молодости Уинстона Скотта в исполнении Колина Вуделла стартует с первым из трёх полуторачасовых эпизодов 22 сентября.