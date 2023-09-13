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Старик Юэль Киннаман приглашает на Марс в тизере четвёртого сезона «Для всего человечества»

Деятельные земляне вовсю обживаются на экранном Марсе, потому что Луна для них давно не предел мечтаний, возможностей и амбиций. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал промо-тизер четвёртого сезона футуристической драмы «Для всего человечества», где знатно постаревший Юэль Киннаман приглашает землян присоединиться к нему и его марсианской команде на «Гелиосе».

Об успехах и провалах международной миссии по освоению Красной планеты узнаем уже этой осенью — новые эпизоды проекта начнут выходить на цифровой платформе 10 ноября.

Теги
ВидеоДля всего человечества
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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