Старик Юэль Киннаман приглашает на Марс в тизере четвёртого сезона «Для всего человечества»

Деятельные земляне вовсю обживаются на экранном Марсе, потому что Луна для них давно не предел мечтаний, возможностей и амбиций. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал промо-тизер четвёртого сезона футуристической драмы «Для всего человечества», где знатно постаревший Юэль Киннаман приглашает землян присоединиться к нему и его марсианской команде на «Гелиосе».

Об успехах и провалах международной миссии по освоению Красной планеты узнаем уже этой осенью — новые эпизоды проекта начнут выходить на цифровой платформе 10 ноября.