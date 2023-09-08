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513

Курт Рассел и гигантские чудища в первом тизере сериала «Монарх: Наследие монстров»

Источник: Apple TV+

Компания Legendary продолжает методично расширять собственную вселенную гигантских монстров. Последним фильмом из данной эпопеи был «Годзилла против Конга» 2021 года. Следующим проектом является готовящийся к выходу сериал «Монарх: Наследие монстров», нашедший пристанище на стриминговом сервисе Apple TV+. Не так давно сериал обзавёлся первыми кадрами, а теперь подоспел и полноценный тизер.

Действие сериала сосредоточится на деятельности таинственной организации «Монарх», которая осведомлена о существовании огромных монстров в отдалённых уголках Земли. История развернётся в двух временных линиях — в 50-е годы прошлого столетия и в наши дни. Связующим персонажем между этими эпохами станет персонаж по имени Ли Шоу, которого сыграют Курт Рассел вместе с сыном Уайаттом Расселом — надо же использовать внешнее сходство. Также на новых кадрах засветился Джон Гудман: есть мнение, что он будет наставником молодого Шоу.

Остальные роли достались Кристоферу Хейердалу, Мари Ямамото, Кёко Саито, Джошу Коллинзу и другим. Премьера «Монарха: Наследия монстров» состоится 17 ноября на Apple TV+.

Теги
Монарх: Наследие монстровТрейлер
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