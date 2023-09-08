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Сценарий второго сезона «Ван-Пис» уже написан

Источник: Netflix

В последний день лета на стриминговом сервисе Netflix вышел пиратский сериал «Ван-Пис» — игровая адаптация знаменитой манги. Проект тепло приняли как критики, так и зрители, проявив в кои-то веки подозрительное (и заслуженное) единогласие. Для тех, кто уже проглотил залпом все восемь эпизодов и жаждёт продолжения путешествия Пиратов Соломенной шляпы, появились хорошие новости. Нет, не напоминание об аниме-сериале на много-много серий, а весть о том, что сценарий второго сезона уже готов.

Об этом сообщает Марти Адельштейн, генеральный директоры Tomorrow Studios, которая как раз и занимается производством лайв-экшен-адаптации. Однако это вовсе не значит, что новые эпизоды скоро запустят в производство. На данный момент этому мешает продолжающаяся забастовка сценаристов и актёров. По словам Бекки Клементс, президента студии, после того как стачка SAG-AFTRA закончится, им понадобится от 12 до 18 месяцев, чтобы выпустить второй сезон. Учитывая обстоятельства, увидеть продолжение раньше 2025 года вряд ли получится.

«Ван-Пис» рассказывает историю о команде пиратов под предводительством отчаянного капитана Манки Д. Луффи, движимого мечтой отыскать заветный клад «Большой Куш» и стать Королём пиратов. Действие разворачивается в вымышленном мире, разделённом на несколько регионов, в каждом из которых правят сильнейшие пираты или морские вооружённые силы мирового правительства. Главные роли в сериале исполнили Иньяки Годой, Маккэнъю Арата, Эмили Радд, Джейкоб Ромеро Гибсон, Тез Скайлар и другие. Несмотря на успешный старт, Netflix пока что официально не продлил сериал на второй сезон.

Комментарии (4)

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