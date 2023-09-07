Боевой «Ван-Пис» — как ставили боевые сцены в адаптации аниме

Экранизировать аниме в игровом формате и без того непростая задача, а когда речь заходит об экшене, и подавно. Стриминговый сервис Netflix опубликовал ролик о постановке боевых сцен с участием главных героев приключенческой комедии «Ван-Пис». Как выяснилось, основные участники «пиратского» каста активно готовились к боёвкам, не отдавая всё на откуп дублёрам-каскадёрам.

У каждого участника команды — уникальный стиль, свой набор способностей и своё оружие. Кто-то и вовсе обходится исключительно своими двоими. Тоже своего рода суперспособность.