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Боевой «Ван-Пис» — как ставили боевые сцены в адаптации аниме

Экранизировать аниме в игровом формате и без того непростая задача, а когда речь заходит об экшене, и подавно. Стриминговый сервис Netflix опубликовал ролик о постановке боевых сцен с участием главных героев приключенческой комедии «Ван-Пис». Как выяснилось, основные участники «пиратского» каста активно готовились к боёвкам, не отдавая всё на откуп дублёрам-каскадёрам.

У каждого участника команды — уникальный стиль, свой набор способностей и своё оружие. Кто-то и вовсе обходится исключительно своими двоими. Тоже своего рода суперспособность.

Теги
ВидеоВан-Пис
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Подкасты
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