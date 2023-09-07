Цитадель Саммер и другие планы в новом тизере седьмого сезона «Рик и Морти»

Чуть больше месяца осталось до премьеры седьмого сезона фантастического ситкома «Рик и Морти». Неугомонный безумный учёный и его внук вновь начнут шатать мультивселенную в поиске Рика Прайма. А чтобы зрители ненароком не забыли об этом замечательном событии, телеканал Adult Swim представил новый тизер, главные роли в котором исполнили не титульные персонажи, а их родственники Бет и Саммер.

В ролике не обошлось без очередного слома четвёртой стены. Героини комментируют решение наконец-то дать им возможность предстать в промоматериалах, после чего рассуждают о предстоящих приключениях. Никто не знает, что седьмой сезон им уготовил, но перспективы вырисовываются ого-го. Возможно, Джерри найдёт работу. В порыве воодушевления Саммер даже грозится построить свою собственную «Цитадель Саммер» и показать всем, как нужно рулить мультивселенной. Бет же на энтузиазм дочери отвечает, что можно просто провести обычный сезон, свойственный для ситкомов, самым сильным потрясением в котором будет пищевое отравление.

Как бы то ни было, зрители лично узнают, что произойдёт в следующем месяце — седьмой сезон «Рика и Морти» стартует 15 октября. Создатели пока что в промоматериалах никак не задействуют заглавных персонажей, потому что до сих пор их озвучивал опальный ныне Джайстин Ройланд — соавтора сериала попросили на выход после обвинения в домашнем насилии. Чьим голосом заговорят Рик и Морти в новом сезоне пока неизвестно.