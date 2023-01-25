Джастин Ройланд, на выход! Соавтор «Рика и Морти» вычеркнут из сериала

Некоторое время назад в адрес соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда поступили обвинения в домашнем насилии. К слову, инцидент произошёл ещё в 2020-м, досудебное слушание прошло 13 января 2023-го, повторное досудебное состоится 27 апреля, а дата суда ещё не назначена, то бишь вина Ройланда пока не доказана. Но Adult Swim, видимо, решил подстраховаться.

Кабельный канал опубликовал официальное заявление, где сообщил, что разорвал отношения с творческим партнёром Дэна Хармона. Джастин Ройанд не только значился одним из создателей знаменитого мультсериала, но и озвучивал двух его титульных персонажей (помимо прочих, менее значимых героев).

Канал, кстати, уже прояснил ситуацию с озвучкой. В свете событий гениальный учёный Рик Санчес и его внучок Морти, само собой, сменят голос — проект проведёт рекаст, и в следующих сезонах, начиная с седьмого, центральных персонажей будет озвучивать кто-нибудь другой.