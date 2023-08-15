«Рик и Морти» раскроет дату выхода 7 сезона на следующей неделе (видео)

Кабельный канал Adult Swim почти готов объявить дату возвращения на экраны сверхпопулярного «Рика и Морти» — случится этот важный анонс на следующей неделе. А пока вот вам анонс анонса — видео с важными моментами из жизни гениального учёного Рика Санчеса.

И дабы лишний раз не рисковать и не травмировать зрителей напоминанием о том, что из состава озвучки выкинули Джастина Ройланда, видео смастерили без голосов. Пока сойдёт и так. Вероятно, анонсу будет сопутствовать тизер или трейлер, и уж там герои вновь заговорят.

В июне сррбщили, что новые эпизоды анимационных приключений стартуют осенью.