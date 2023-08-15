Художник-постановщик «Благих знамений» рассказал о втором сезоне и работе с Нилом Гейманом

Художник-постановщик «Благих знамений» Майкл Ральф в интервью Screen Rant рассказал, что работа с Нилом Гейманом над вторым сезоном была удивительным опытом — между ними сложилось полное творческое доверие и взаимопонимание.

Между нами сложилась своего рода творческая симпатия. Не знаю почему, это редкость — находиться в одном и том же ритме, когда дело доходит до видения или восприятия. Какую бы интерпретацию я не придумал, Нил чувствует так же. Понятия не имею, как такое возможно, но могу честно сказать, что из сотен концепций, которые я создал, ни разу не было такого, чтобы Нилу что-то не понравилось. Майкл Ральф

Ральф добавил, что главное в его работе — не только понять замысел создателя, но и суметь воплотить его на съёмочной площадке. Художник-постановщик считает, что можно, к примеру, воссоздать книжный магазин Азирафеля (Майкл Шин), но настоящая магия в том, чтобы зрители могли почувствовать уют этого места.

В нём вы чувствуете себя комфортно, ностальгически, сентиментально и тепло. Полагаю, этот книжный магазин вас привлекает. Всё дело в эмоциях. Не в финальной картинке или количестве книг. Мы привносим до жути много деталей, внимания и глубины, чтобы стать невидимыми, несравнимыми — служить истории и эмоциям, а не отдельным объектам, которые в неё помещаются. Это удивительное искусство. Каждый раз это невероятный опыт.

Ну а нам остаётся только порадоваться, что среди современных стриминговых проектов есть настолько редкие явления.