Инклюзивность «Благих знамений» устроила бы Терри Пратчетта — продюсер сериала

Вернувшийся со спиритического сеанса продюсер «Благих знамений» Роб Уилкинс (он ещё и представитель покойного писателя, отвечающий за его литературное наследие) преисполнился и уверяет, что разгул инклюзивной репрезентативности и репрезентативной инклюзивности во втором сезоне сериала Терри Пратчетт наверняка одобрил бы. Любые расы, гендеры и их страстные взаимоотношения в проекте приветствуются, и соавтор литературного первоисточника совершенно точно поаплодировал бы новшествам. А как иначе-то?

В интервью журналу Den of Geek Уилкинс подчеркнул, что вот вообще в этом не сомневается.

Терри, я уверен, был бы на сто процентов открыт к этим вещам.

Ну, кто мы такие, чтобы не доверять Робу Уилкинсу. Ведь совершенно очевидно, что любое гейство в сериале оправдано и гармонично вписано в сюжет, а любые вольности в воплощении на экране идей продолжения одобрены и включены в сюжет лично Нилом Гейманом — большим знатоком в вопросе прогрессивных адаптаций.