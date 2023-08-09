 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Самара Уивинг сыграет главную роль в триллере от создателей сериала «Уэйн» Локи бегает по Мисс Минутке на постере второго сезона «Локи» «Хельк» — исполнительница открывающей музыкальной темы второй части аниме Джеймс Кэмерон резко опроверг слухи o причастности к съёмкам фильма o крушении «Титана»
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
341

Инклюзивность «Благих знамений» устроила бы Терри Пратчетта — продюсер сериала

Источник: Amazon

Вернувшийся со спиритического сеанса продюсер «Благих знамений» Роб Уилкинс (он ещё и представитель покойного писателя, отвечающий за его литературное наследие) преисполнился и уверяет, что разгул инклюзивной репрезентативности и репрезентативной инклюзивности во втором сезоне сериала Терри Пратчетт наверняка одобрил бы. Любые расы, гендеры и их страстные взаимоотношения в проекте приветствуются, и соавтор литературного первоисточника совершенно точно поаплодировал бы новшествам. А как иначе-то?

В интервью журналу Den of Geek Уилкинс подчеркнул, что вот вообще в этом не сомневается.

Терри, я уверен, был бы на сто процентов открыт к этим вещам.

Ну, кто мы такие, чтобы не доверять Робу Уилкинсу. Ведь совершенно очевидно, что любое гейство в сериале оправдано и гармонично вписано в сюжет, а любые вольности в воплощении на экране идей продолжения одобрены и включены в сюжет лично Нилом Гейманом — большим знатоком в вопросе прогрессивных адаптаций.

Теги
Благие знамения
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

18Второй сезон «Благих знамений» получил впечатляющие оценки на Rotten Tomatoes 3Дэвид Теннант и Майкл Шин рассказывают о дружбе своих героев в ролике о создании второго сезона «Благих знамений» +Крылатые приятели на свежих кадрах второго сезона «Благих знамений»

Тоже интересно

11Bce главные герои и злодеи мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский переполох» 20Роман «Рыцари Сорока Островов» Сергея Лукьяненко станет сериалом 0Оказывается, Дарт Вейдер всё время поддерживал Альянс c тайной целью 13Ультраграфон не оценили — критики разнесли The Lord of the Rings: Gollum 0Бобби Аксельрод снова в деле на первых кадрах финального сезона «Миллиардов»

Далее на КГ

4
Арнольд Шварценеггер и Галь Гадот могут устроить экшен даже у кофемашины
 1
Супергерой в действии! Спецэффекты и экшен в ролике о создании «Синего жука»
 0
Marvel раскрыло подробности о новой мини-серии про Сорвиголову
 1
«В фильмах Нолана не бывает удалённых сцен» — Киллиан Мёрфи рассказал, почему у «Оппенгеймера» нет расширенной версии
 3
Всё идёт по плану: премьера «Аквамена 2» не сдвинется из-за актёрской забастовки
 3
Юлия Снигирь и Юлия Александрова решают, что «Кеша должен умереть» (тизер)
 3
Специалисты Marvel по спецэффектам хотят сбиться в профсоюз
 0
BOOM! Studios продолжит постмодернистский фэнтези-комикс Coda
 1
Marvel намекает на продолжение «Самой печальной истории о Человеке-пауке»
 2
«Голодные игры» уже близко! В промо «Баллады о певчих птицах и змеях» менторы обращаются к студентам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Топ-50 женских кей-поп групп на июль 2023 года
 
Кино «Барби» и «Оппенгеймер» начали грести деньги — кукле уже отказали в Китае
 
Кино Чудовищный Дракула во всей красе из ужастика «Последнее путешествие „Деметры“» (фото)
 
Игры Новая версия ремейка Prince of Persia: The Sands of Time до сих пор на стадии прототипирования
 
Вышла полная версия песни Part of Your World в исполнении Даниэль из NewJeans
 
Кино Джош Хатчерсон получает кольцо всевластия в трейлере фильма «57 секунд»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 508: Самое тупое желание
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 579: «Русалочка», «Круче некуда», безумный Ник Кейдж, причины и последствия забастовок
 
2Ноль кадров в секунду – 485: Иисус от RPG
 
 
7ЕВА – 540: Реинкарнация реинкарнации
 
1Телеовощи – 507: Культурное обогащение через аниме
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 578: Плохой графон «Флэша», «Птичий короб: Барселона», статичный Уэс Андерсон, «Барбенгеймер»
 
0Ноль кадров в секунду – 484: Баббл Боббл Бич Бич
 
6ЕВА – 539: Излишняя ответственность
 
2Телеовощи – 506: Сверхъестественные продюсеры
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru