Юлия Снигирь и Юлия Александрова решают, что «Кеша должен умереть» (тизер)

Настоящий подарок для женщин не должен ограничивать их в желании общаться с ним как можно более тесно. Отечественный стриминговый сервис KION выкатил тизер многосерийной драмеди «Кеша должен умереть» Константина Богомолова. Режиссёр также играет главную роль наравне с Юлией Снигирь, Юлией Александровой и Александрой Ребенок.

Успешный столичный архитектор Иннокентий в исполнении Богомолова спит одновременно с двумя бывшими супругами, нынешней женой и вдобавок заводит молоденькую любовницу. Прежде не подозревавшие о ситуации супружницы решают объединиться, чтобы отомстить. Бабоньки решают, что потаскун Кеша должен умереть.