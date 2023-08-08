«Отель „Континенталь“» анонсировал трейлер в свежем промо-ролике

Многообещающий мини-сериал по стильной экшен-вселенной «Джона Уика» наконец-то обзаведётся полноценным трейлером, премьеру которого анонсировал свежий промо-ролик «Отеля „Континенталь“» с центральным героем истории — молодым Уинстоном в исполнении Колина Вуделла.

Трёхсерийный приквел в стиле ретро поведает об Уинстоне, о котором зрители знают очень мало. Это сейчас он матёрый владелец знаменитого «Континенталя», но никто не знает, как именно он начинал свой путь туда, где оказался.



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В основном касте мини-сериала также значатся Айомиде Адегун, Mэл Гибcoн, Xьюбepт Пoнт-Дю Жyp, Джeccикa Эллэйн, Mишeль Пpaдa, Hyнг Keйт и Бeн Poбcoн. Первая полуторачасовая серия выйдет на стриминговом сервисе Peacock 22 сентября.