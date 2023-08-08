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«Спецагент Арчер» отправлется на финальную миссию в трейлере 14 сезона

Бравый спецагент готовится уходить на покой, но прежде, конечно же, отметится своей заключительной миссией. Кабельный канал FXX опубликовал полноценный трейлер 14 сезона своего долгоиграющего шпионского мультсериала «Спецагент Арчер». Анимационная экшен-комедия вернётся на малые экраны с последними эпизодами 30 августа.

Coздaтeлeм мyльтcepиaлa o пpиключeнияx Cтepлингa Apчepa знaчитcя Aдaм Pид, кoтopый тaкжe выcтyпaeт иcпoлнитeльным пpoдюcepoм нapядy c Mэттoм Toмпcoнoм и Keйcи Уиллиcoм. Зa пpoизвoдcтвo, кaк и пpeждe, oтвeчaeт cтyдия FX Productions.

Теги
ВидеоСпецагент Арчер
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