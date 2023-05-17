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«Спецагент Арчер» завершится четырнадцатым сезоном

Кабельный канал FX анонсировал дату выхода четырнадцатого сезона своей долгоиграющей анимационной комедии «Спецагент Арчер», заодно сообщив, что на этом шпионские страсти и завершатся. Грядущий сезон проекта Адама Рида, стартующий на малых экранах 30 августа, станет для мультсериала последним.

По такому случаю даже соответствующий постер выпустили:

Постеры сериала «Спецагент Арчер»

Производство заключительных эпизодов уже стартовало. Официальным синопсисом четырнадцатая телеглава приключений спецагента Стерлинга Арчера и остальной компании пока не обзавелась.

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ГалереяСпецагент Арчер
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