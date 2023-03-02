Суперагент Мэттью Макконахи отправляется на миссию в трейлере боевика «Агент Элвис»

Невероятные экшен-приключения Элвиса Пресли по всему миру. Потоковый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер анимационного комедийного боевика «Агент Элвис» с Мэттью Макконахи, подарившим главному герою свой голос. У релиза появилась точная дата — 17 марта.

«Взрослая» экшен-комедия посвящена тайной деятельности короля рок-н-ролла. Элвис Пресли (Макконахи) состоит в тайной правительственной программе по подготовке спецагентов, чтобы помочь в борьбе с тёмными силами, угрожающими его стране.

За проект в качестве шоураннера отвечает сценарист Майк Арнольд, «Спецагента Арчера».

И свежий постер: