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Warner Bros. против Amazon: подробности закулисной борьбы за «Властелина колец»

Источник: Warner Bros. / Amazon

Недавний анонс Warner Bros. о новых фильмах по «Властелину колец» поставил в невыгодное положение Amazon и его «Кольца власти» — в ещё более невыгодное, чем было до сих пор. Но если верить инсайдерам, конкурировать они не должны: сериал продолжит исследовать малоизвестную Вторую эпоху Средиземья, тогда как полнометражные проекты вновь вернут фанатов в Третью.

Однако Warner Bros. припасла козырь в рукаве в лице Питера Джексона, которого задумала заманить обратно во франчайз. Amazon такую возможность уже профукал — по словам режиссёра, изначально с ним связались по поводу «Колец власти», но сценарий в итоге так и не прислали. Более того, источники сообщают, что Джексон и его соавтор Фрэн Уолш были крайне огорчены тем, что многие ошибочно связывали их с нашумевшим телевизионным эпиком — пятно на репутации, сами понимаете.

Сейчас же амбиции у студии поистине пугающие — инсайдер утверждает, что из «Властелина колец» планируют сделать франчайз в духе «Звёздных войн». Сценария пока, понятно, нет. В закулисье поговаривают также, что руководители киноподразделения Warner Bros. всеми силами старались удержать Amazon от слишком сильного размывания границ между своим сериалом и вселенной «Властелина колец». Но совсем не замараться всё же не получилось.

Теги
Властелин колец. Кольца властиВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (3)

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