«Великая» с Эль Фаннинг показала первый царский кадр третьего сезона

Третий сезон антиисторической сатиры «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом на пути к малым экранам. Стриминговый сервис Hulu публиковал дебютный кадр из продолжения с главными венценосными героями истории, заодно сообщив точную дату выхода новых эпизодов — 12 мая.

Многосерийный цирк с медведями продолжит повествовать о молодой императрице Екатерине II и её жизни на новой родине. Непутёвый Петр III в исполнении Холта до того пришёлся всем по душе, что муженька главной героини всё никак не выведут из повествования.

За проект отвечает Тони Макнамара («Фаворитка»), который вместе с исполнителями главных ролей входит в команду исполнительных продюсеров сериала.