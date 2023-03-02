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«Великая» с Эль Фаннинг показала первый царский кадр третьего сезона

Третий сезон антиисторической сатиры «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом на пути к малым экранам. Стриминговый сервис Hulu публиковал дебютный кадр из продолжения с главными венценосными героями истории, заодно сообщив точную дату выхода новых эпизодов — 12 мая.

Кадры из сериала «Великая»

Многосерийный цирк с медведями продолжит повествовать о молодой императрице Екатерине II и её жизни на новой родине. Непутёвый Петр III в исполнении Холта до того пришёлся всем по душе, что муженька главной героини всё никак не выведут из повествования.

За проект отвечает Тони Макнамара («Фаворитка»), который вместе с исполнителями главных ролей входит в команду исполнительных продюсеров сериала.

Теги
Великая
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