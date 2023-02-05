Обезьянка-киллер возвращается! Экшен «Хит-Манки» получил второй сезон

Выходивший на Hulu анимационный боевик «Хит-Манки» по комиксам Marvel таки получил продление на второй сезон, невзирая на то, что остальные многосерийные проекты, не вписывавшиеся в нынешний экранный канон, пошли под нож. Мультсериал легко отделался, всего-то укоротив свой заголовок с Marvel's Hit-Monkey до Hit-Monkey.

Команда актёров озвучивания вернётся для работы над вторым сезоном. Основных персонажей озвучивают Джейсон Судейкис, Оливия Манн и Элли Маки. В новых эпизодах к ним присоединится Лесли Джонс.

Это трагическая история самца японской снежной макаки, превратившегося в смертоносного охотника на убийц, после того как ему явился призрак Брайса (Судейкис) — спасённого им однажды киллера. Главные герои, объединённые таинственной связью, должны отомстить злодеям за содеянное.

За сценарную адаптацию комикса отвечают Джош Гордон и Уилл Спек. Продюсирует многосерийный проект 20th Television Animation