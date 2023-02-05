 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Для перезапуска киновселенной DC Джеймсу Ганну понадобятся сотни новых актёров Мёртвые воскресают и убивают в дебютном голливудском триллере режиссёра «Гоголя» (трейлер) «Трон 3» с Джаредом Лето снимет режиссёр «Пиратов Карибского моря» Чёрный Супермен получил своё место во вселенной DC Джеймса Ганна «Прекрасная воительница Сейлор Мун: Космос» — трейлер финала каноничной экранизации манги
• • •
 
СЕРИАЛЫ
105

Обезьянка-киллер возвращается! Экшен «Хит-Манки» получил второй сезон

Источник: Hulu

Выходивший на Hulu анимационный боевик «Хит-Манки» по комиксам Marvel таки получил продление на второй сезон, невзирая на то, что остальные многосерийные проекты, не вписывавшиеся в нынешний экранный канон, пошли под нож. Мультсериал легко отделался, всего-то укоротив свой заголовок с Marvel's Hit-Monkey до Hit-Monkey.

Команда актёров озвучивания вернётся для работы над вторым сезоном. Основных персонажей озвучивают Джейсон Судейкис, Оливия Манн и Элли Маки. В новых эпизодах к ним присоединится Лесли Джонс.

Это трагическая история самца японской снежной макаки, превратившегося в смертоносного охотника на убийц, после того как ему явился призрак Брайса (Судейкис) — спасённого им однажды киллера. Главные герои, объединённые таинственной связью, должны отомстить злодеям за содеянное.

За сценарную адаптацию комикса отвечают Джош Гордон и Уилл Спек. Продюсирует многосерийный проект 20th Television Animation

Теги
Хит-Манки
Комментарии

Ещё на эту тему

4«Эти козлы всё ещё должны мне публичное извинение» — Памеле Андерсон очень не понравился сериал «Пэм и Томми» 10Мэрил Стрип усилит собой актёрский состав сериала «Убийства в одном здании» (фото) 6Ситком «Как я встретила вашего папу» возвращается — вышел трейлер второго сезона

Тоже интересно

0«Собачий сигнал» — анонс серьёзного аниме про милых пёселей и уход за ними 9«Этот медведь похерит кучу народа» — ролик о плюсах фильма «Кокаиновый медведь» 3Локи, Асока и Мандалорец в сборном трейлере премьер Disney+ на 2023 год 12Режиссёр «Индианы Джонса 5» опять просит игнорировать долбанутых троллей с их «источниками» 28Знаменитые галлы, Цезарь и эпичные сражения в свежем трейлере комедии «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Далее на КГ

7
«Чебурашка» выдоит отечественный прокат до последней капли
 6
Джеймс Ганн опять испортил день распространителям сплетен про кастинг Супермена
 7
Какие-то бабки-болельщицы вышибут «Аватар 2» с первого места в американском прокате
 0
КГ играет: The Banner Saga 3, часть 4
 0
Планы SM Entertainment на 2023: 3 новые группы и 41 альбом
 11
«Я стараюсь об этом не думать» — Джейн Фонда не уверена в успехе ремейка «Барбареллы» с Сидни Суини
 0
Хёнджин и Виви из Loona подали в суд на Blockberry Creative
 0
Цифровой комикс известного сценариста DC выходит в печатном виде
 3
Красный Колпак Джейсон Тодд планирует убить Бэйна
 1
Черепахи, грибы, принцессы и водопроводчики на общем постере мультфильма «Супербратья Марио»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Не просто чей-то бойфренд: Кит Харингтон в курсе, насколько мощного персонажа сыграл в «Вечных»
 
Кино Джейк Джилленхол геройствует в трейлере боевика Гая Ричи «Переводчик»
 
Знаменитый клон Человека-паука вернулся на страницы The Amazing Spider-Man в новом костюме
 
Кино «Джон Уик 4» анонсировал свой новый трейлер (видео)
 
Джоэл и Элли продолжают свой путь в трейлере четвёртого эпизода триллера «Одни из нас»
 
Кино Звезда «Чёрной Пантеры» вступилась за Marvel в ответ на критику Мартина Скорсезе
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 553: «М3ГАН», «Нападение на Рио Браво», «Что за люди», номинанты на «Оскар-2023»
 
5Ноль кадров в секунду – 459: Max Hard & Dye Payne
 
5ЕВА – 514: Дважды перенесённый подкаст
 
18Телеовощи – 481: Ориентация по кубикам
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 552: Ругаем «Аватар 2», запрет ЛГБТ-пропаганды, ремейк «Привидения», «Чон-и», «Решение уйти»
 
2Ноль кадров в секунду – 458: Личный автоподкаст «Ноль километров в час»
 
4ЕВА – 513: Дропы и переносы
 
3Телеовощи – 480: Буря в штанах
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 551: «Аватар: Путь воды», «Операция „Фортуна“», наш ответ «В Филадельфии всегда солнечно»
 
10Ноль кадров в секунду – 457: Очень скандальный выпуск
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru