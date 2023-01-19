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Мэрил Стрип усилит собой актёрский состав сериала «Убийства в одном здании» (фото)

Когда казалось, что круче уже просто быть не может, к третьему сезону сериала «Убийства в одном здании» присоединилась Мэрил Стрип. Чтобы вы понимали, там и до её появления с актёрским составом проблем не было — Стив Мартин и Мартин Шорт уже получили номинации на все возможные награды, и даже Селена Гомес не сильно теряется на их фоне.

А ещё раньше к продолжению титулованной комедии Hulu примкнул Пол Радд, уже успевший засветиться в концовке второго сезона. А вот, собственно, и все они — красивые и довольные:

Промо-арт сериала «Убийства в одном здании»

За прошедшие два года в Арконии уже успели побывать Стинг, Тина Фей, Джейн Линч, Кара Делевинь, Эми Шумер, Натан Лейн и Эми Райан. Так что, ждём ещё больше звёздных камео.

В третьем сезоне, который выйдет уже летом, троице героев предстоит выяснить, кто убил актёра Бена Глероя (Радд), исполнившего главную роль в бродвейской постановке Чарльза (Мартин) и Оливера (Шорт).

Теги
ГалереяУбийства в одном здании
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Источник фотографий: Depositphotos

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