Энтони Хопкинс сыграет императора Веспасиана в драме о гладиаторах Роланда Эммериха

Летом 2019-го выяснилось, что знающий толк в хлебе и зрелищах Роланд Эммерих («День независимости», «Послезавтра») выступит режиссёром и продюсером сериала «Идущие на смерть» по одноимённой книге Дэниела Пратта Мэнникса. И только сейчас мы узнали кое-что о кастинге в этот проект: Энтони Хопкинс сыграет в нём римского императора Веспасиана.

В историческом экшен-эпике о жестоком мире римских гладиаторов Вечный город будет показан с невиданной доселе стороны. В центре внимания окажется грязная, беспощадная индустрия развлечений, дающая толпе то, что ей нужно больше всего, — кровавые зрелища.

Шоураннером значится Роберт Родат («Спасти рядового Райана», «Патриот»). Сопродюсерами сериала для стримингового сервиса Peacock выступают знающие толк в эпичности Джанни Нуннари («300 спартанцев», «Александр») и Харальд Клозер («2012»).