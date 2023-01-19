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Энтони Хопкинс сыграет императора Веспасиана в драме о гладиаторах Роланда Эммериха

Источник: Constantin Film

Летом 2019-го выяснилось, что знающий толк в хлебе и зрелищах Роланд Эммерих («День независимости», «Послезавтра») выступит режиссёром и продюсером сериала «Идущие на смерть» по одноимённой книге Дэниела Пратта Мэнникса. И только сейчас мы узнали кое-что о кастинге в этот проект: Энтони Хопкинс сыграет в нём римского императора Веспасиана.

В историческом экшен-эпике о жестоком мире римских гладиаторов Вечный город будет показан с невиданной доселе стороны. В центре внимания окажется грязная, беспощадная индустрия развлечений, дающая толпе то, что ей нужно больше всего, — кровавые зрелища.

Шоураннером значится Роберт Родат («Спасти рядового Райана», «Патриот»). Сопродюсерами сериала для стримингового сервиса Peacock выступают знающие толк в эпичности Джанни Нуннари («300 спартанцев», «Александр») и Харальд Клозер («2012»).

Теги
Идущие на смерть
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4Ноль кадров в секунду – 456: Ретрейсинг тьмы
 
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10Лазер-шоу «Три дебила» – 549: «Гром: Трудное детство», «Меню», «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
 
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