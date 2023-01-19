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Даниил Страхов и Кирилл Кяро на первых кадрах психологического детектива «Комплекс бога»

Похоже, у нас ещё одна история о маньяке. Видеосервис KION показал первые кадры из многосерийного психологического детектива «Комплекс бога» с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро в главных ролях. Премьера сериала состоится 3 февраля.

В городе одна за одной пропадают маленькие девочки, а меж тем одержимый навязчивыми мыслями бизнесмен Владимир Нестеров (Страхов) обращается за помощью к психиатру Алексею (Кяро). Последний гарантирует клиенту соблюдение закона о врачебной тайне, но исчезновения девочек заставляют его нарушить этот закон, и Алексей рассказывает о Нестерове полиции. Это решение оказывается во многом роковым.

Кадры из сериала «Комплекс бога» Кадры из сериала «Комплекс бога» Кадры из сериала «Комплекс бога» Кадры из сериала «Комплекс бога»
Теги
ГалереяКомплекс бога
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