Даниил Страхов и Кирилл Кяро на первых кадрах психологического детектива «Комплекс бога»

Похоже, у нас ещё одна история о маньяке. Видеосервис KION показал первые кадры из многосерийного психологического детектива «Комплекс бога» с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро в главных ролях. Премьера сериала состоится 3 февраля.

В городе одна за одной пропадают маленькие девочки, а меж тем одержимый навязчивыми мыслями бизнесмен Владимир Нестеров (Страхов) обращается за помощью к психиатру Алексею (Кяро). Последний гарантирует клиенту соблюдение закона о врачебной тайне, но исчезновения девочек заставляют его нарушить этот закон, и Алексей рассказывает о Нестерове полиции. Это решение оказывается во многом роковым.