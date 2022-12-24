Петров, Козловский и компания рассуждают о своих трагических ролях в ролике о «Происшествии в стране Мульти-Пульти»

Если вчерашних постеров вам вдруг не хватило, чтобы до конца прочувствовать глубину переосмысления советской телепостановки «Происшествие в стране Мульти-Пульти», то вот вам свежая доза контента — запечатлённые на видео впечатления актёрского состава «утренника». Современной версией спектакля видеосервис KION безжалостно порадует своих подписчиков прямо в новогоднюю ночь.

Если у вас сохранились нежные воспоминания об оригинале из счастливого детства, проявляйте осторожность — при просмотре современной версии существует опасность стремительно протрезветь.

В постановке (а заодно и в ролике) задействованы Данила Козловский, Сергей Бурунов, Александр Петров, Алексей Серебряков, Виктория Исакова , Ксения Раппопорт, Тимофей Трибунцев и Евгений Цыганов.