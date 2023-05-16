Забастовка сценаристов обходится экономике Калифорнии в $ 30 млн в день

Вот уже без малого две недели киноиндустрию США лихорадит из-за масштабной забастовки сценаристов. Рыцари пера и чернил требуют от кинокомпаний улучшения условий труда, повышения оплаты за этот самый труд, а также гарантий, что менее требовательные и более сговорчивые нейросети не заменят их на нелёгком поприще генерации шаблонов и клише. А чтобы их требования услышали как можно раньше, Гильдия сценаристов во всеуслышание объявила, что их стачка обходимся экономике штата Калифорния в $ 30 млн ежедневно.

Сумма, конечно, внушительная. Взята она не с потолка, а основывается на оценке Института Милкена, чьи специалисты проанализировали предыдущую забастовку 2007-2008 годов. Тогда за 100 дней штат из-за простоев студий недополучил продукции на $ 2,1 млрд, что равняется $ 21 млн в день. С учётом инфляции на сегодняшний день сутки вынужденного безделья влетают в копеечку размером с $ 30 лямов. Такая вот математика от гуманитариев для пущей наглядности. Если расчёты верны, то забастовка уже обошлась Калифорнии в $ 400 млн — и издержки составят $ 3 млрд, если она продлится все 100 запланированных дней.

Но простым зрителям от этих выкладок толку мало. Для них куда важнее, что стачка писателей негативно сказалась на производстве таких фильмов и сериалов, как «Блейд», «Мандалорец», «Одни из нас», «Кольца власти», «Очень странные дела», «Разделение», а шоураннера «Андора» Тони Гилроя и вовсе обвинили в предательстве и демократично предали анафеме.