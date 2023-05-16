Кастинг второго сезона «Одних из нас» приостановлен из-за забастовки сценаристов

Как сообщает Variety, предпроизводство второго сезона «Одних из нас» приостановлено из-за забастовки сценаристов. Ранее, по словам источников, команда по кастингу использовала для прослушиваний диалоги из игры, ведь сценария продолжения ещё нет. Крэйг Мазин и Нил Дракманн поддерживают Гильдию и пока над сериалом не работают.

Словом, сейчас всем не обделённым зрительским вниманием проектам надо отчитаться, что они не написали ни слова, иначе раскритикуют почём зря прямо как Тони Гилроя.

Работа над вторым сезоном «Одних из нас» и так дело небыстрое. Педро Паскаль предполагал, что съёмки могут начаться до конца года, а Белла Рэмси говорила, что релиза стоит ждать в конце 2024 года или в начале 2025-го. Теперь же съёмки могут только стартовать в начале следующего года, зато уже известно, что они начнутся в Ванкувере — благодаря налоговым льготам снимать в Канаде выгоднее.

Продолжение проекта, по словам Крэйга Мазина, сосредоточится на физической трансформации героев. Шоураннер обещает больше заражённых и зловещего постапокалиптического мира.