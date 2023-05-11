 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Джейсон Стэйтем дерётся с гигантской акулой в трейлере боевика «Мег 2» Оптимус Прайм против Оптимуса Праймала на свежем постере «Трансформеров 7» Эмилия Кларк, Сэмюэл Л. Джексон и остальные фигуранты «Секретного вторжения» на свежем промо-арте Барри Аллен прощается со зрителями на постере финальной серии «Флэша» Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 565: «Без ответа», черный Д'Артаньян, новая Алиса Селезнёва, «Вызов» без конкурентов
• • •
 
11
СЕРИАЛЫ
753

Предатель! Шоураннера «Андора» раскритиковали за съёмки второго сезона во время забастовки сценаристов

Источник: Disney+

Забастовка сценаристов — дело серьёзное, а с Гильдией и вовсе шутки плохи. Так, под волну критики попал шоураннер «Андора» Тони Гилрой, посмевший работать, пока все бездельники другие борются за свои права.

Причём, по словам самого Гилроя, все сценарные функции он, как и полагается, прекратил до начала забастовки, а после занимался лишь выполнение продюсерских обязанностей и даже не появлялся на съёмках. Но теперь ему запретили делать и это.

Я прекратил все свои писательские и связанные с этим функции 1 мая до полуночи. После субботнего собрания шоураннеров я проинформировал Криса Кейзера из Гильдии сценаристов, что прекращаю также все свои неписательские продюсерские функции.

Сценарист и продюсер Абдулла Саид, активный разве что в онлайне, возмущался особенно сильно:

Это предательство. Писатель-продюсер не может перестать писать совсем и просто начать продюсировать. И если сценарий действительно готов, давайте взглянем на него. Если в итоговой версии будет отличаться хоть одно слово, просто выпнем Тони Гилроя из Гильдии сценаристов.

Один из крупнейших сценаристов Голливуда мог встать на сторону своего профсоюза и прекратить производство популярного сериала, тем самым вынудив крупную студию более серьёзно рассмотреть требования Гильдии сценаристов. Но вместо этого предпочёл стать предателем. Мы все хотим увидеть второй сезон «Андора», но не ценой справедливого отношения к сценаристам.

Остаётся надеяться, что прочие создатели «Андора» не накосячат в отсутствие Гилроя, и второй сезон удержит заданную первым планку.

Теги
Андор
Комментарии (11)

Ещё на эту тему

4Фелисити Джонс не появится во втором сезоне «Андора» 3Диего Луна рассказал о выходе «Андора» на новый уровень во втором сезоне 2Диего Луна и Женевьев О'Рейли бегут на съёмках второго сезона «Андора» 11Диего Луна и Стеллан Скарсгард засветились на съёмках второго сезона «Андора» (фото)

Тоже интересно

1«В погоне за деньгами: Великая миссия» — промо-ролик аниме на основе игрового реалити-шоу 1Ни Киану Ривза, ни сериала — Hulu отказался от «Дьявола в белом городе» Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе 4Джеймс Макэвой возвращается в жанр психологических триллеров к создателям «Сплита» и «Стекла» 10«Марвелы» на связи! Вышел первый тизер сиквела «Капитана Марвел» 0Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 мая

Далее на КГ

0
«Переродившись аристократом, я использую свой навык оценки, чтобы возвыситься» — тизер, авторы и сэйю аниме про попаданца-кадровика
 1
Ник Фьюри и его шпионские игры в ролике о создании «Секретного вторжения»
 9
Шарлиз Терон лупит Мишель Родригес в ролике о созданни «Форсажа 10»
 6
Приквел «Уокера» закрыли после первого сезона
 1
«Трансформеры 7» — безумный эпик или эпическое безумие (видео)
 3
Том Круз и Ребекка Фергюсон на вечеринке — свежий кадр из экшена «Миссия невыполнима 7»
 1
Marvel раскрыло правду о детях Мэри Джейн в последнем выпуске The Amazing Spider-Man
 3
«Благие знамения» возвращаются этим летом
 0
Издательство Capcom отчиталось за финансовый год
 2
Педро Паскаль сыграет в многосюжетном хорроре в духе «Магнолии» Пола Томаса Андерсона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Тизер «Майянцев» спойлерит финал пятого сезона
 
Игры КГ играет: El Matador
 
Больше секса, меньше смысла — свежий тизер «Кумира» с Лили-Роуз Депп
 
Новые сериалы недели: «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в главных ролях
 
Кино Радужный форсаж: пачка постеров мультфильма «Супербратья Марио»
 
Кино Зои Салдана возвращается к роли пирата Карибского моря
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 495: Мастер Чип и Мастер Дейл
 
3ЕВА
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 566: «Вызов», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна, «Питер Пэн и Венди»
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 113: Студия Arkane
 
 
1Телеовощи – 494: Гинеколог Ван Дамм
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 565: «Без ответа», черный Д’Артаньян, новая Алиса Селезнёва, «Вызов» без конкурентов
 
2Ноль кадров в секунду – 472: Хорошим играм — большой подкаст
 
 
6ЕВА – 527: Ева с Евой
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 112: Интервью по Ash of Gods: The Way
 
 
7Телеовощи – 493: Красиво уходит
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru