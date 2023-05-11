Предатель! Шоураннера «Андора» раскритиковали за съёмки второго сезона во время забастовки сценаристов

Забастовка сценаристов — дело серьёзное, а с Гильдией и вовсе шутки плохи. Так, под волну критики попал шоураннер «Андора» Тони Гилрой, посмевший работать, пока все бездельники другие борются за свои права.

Причём, по словам самого Гилроя, все сценарные функции он, как и полагается, прекратил до начала забастовки, а после занимался лишь выполнение продюсерских обязанностей и даже не появлялся на съёмках. Но теперь ему запретили делать и это.

Я прекратил все свои писательские и связанные с этим функции 1 мая до полуночи. После субботнего собрания шоураннеров я проинформировал Криса Кейзера из Гильдии сценаристов, что прекращаю также все свои неписательские продюсерские функции.

Сценарист и продюсер Абдулла Саид, активный разве что в онлайне, возмущался особенно сильно:

Это предательство. Писатель-продюсер не может перестать писать совсем и просто начать продюсировать. И если сценарий действительно готов, давайте взглянем на него. Если в итоговой версии будет отличаться хоть одно слово, просто выпнем Тони Гилроя из Гильдии сценаристов. Один из крупнейших сценаристов Голливуда мог встать на сторону своего профсоюза и прекратить производство популярного сериала, тем самым вынудив крупную студию более серьёзно рассмотреть требования Гильдии сценаристов. Но вместо этого предпочёл стать предателем. Мы все хотим увидеть второй сезон «Андора», но не ценой справедливого отношения к сценаристам.

Остаётся надеяться, что прочие создатели «Андора» не накосячат в отсутствие Гилроя, и второй сезон удержит заданную первым планку.