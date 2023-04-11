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Диего Луна рассказал о выходе «Андора» на новый уровень во втором сезоне

Источник: Disney+

В конце первого сезона «Андора» Кассиан находит Лютена Раэля (Стеллан Скарсгард), чтобы вписаться в восстание, а в интервью Collider Диего Луна пытается рассказывать о продолжении сюжета (до начала «Изгоя-один», само собой) без спойлеров.

Первый сезон заканчивается тем, что Андор дает понять: или убей меня, или забери с собой. Он не знает, во что ввязывается. Не владеет ситуацией. Ему только предстоит стать шпионом. Нам надо дойти до момента, когда Андор отправляется на миссию из начала «Изгоя-один». К этому времени он должен стать настоящим шпионом, а пока ему ещё многому нужно научиться.

 
Диего Луна

Структурно второй сезон будет отличаться от первого.

Каждый блок из трёх эпизодов охватывает год, и между блоками есть временной скачок. Многое будет показано, а многое — не показано, что довольно интересно, рискованно, бросает вызов аудитории, но в хорошем смысле. Тони продолжает повышать планку, и это прекрасно — работать с кем-то, кто так переживает за то, что делает. Я бы сказал, он в каждом выявляет лучшее.

Луна добавил, что сценарий — основа проекта, и если он хорош, люди раскрываются, появляются интересные идеи, рабочий процесс совершенствуется.

Только каждый день немного грустно. Потому что оставшийся пусть стал на один день короче, а он был фантастическим.

Потом актёр мегасумбурно попытался не раскрывать появление во втором сезоне K-2SO, но Тони Гилрой ещё на момент старта съёмок продолжения говорил, что, похоже, без перепрограммированного имперского дроида никак. Мы же в приквеле приквела.

Сейчас у шоураннера «Андора» осталось тридцать дней до начала забастовки Гильдии сценаристов, чтобы успеть закончить работу над сценарием третьего эпизода.

Второй сезон «Андора» также пишут Дэн Гилрой, Бо Уиллимон и новый автор Том Бисселл («Берег москитов»).

Первый тизер «Андора» недавно представили на Star Wars Celebration, а премьера второго сезона запланирована на август 2024 года.

Теги
Андор
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