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СЕРИАЛЫ
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Второй сезон «Андора» получил дату выхода и тизер

Источник: Disney+

«Если мы не объединимся, нас раздавят», — говорит Мон Мотма (Женевьев О'Рейли) в первом тизере второго сезона «Андора», который показали на Star Wars Celebration.

В открытом доступе ролик ещё не появился. В тизере, в основном, показаны напряжённые лица главных героев, готовых творить революцию или отстаивать интересы Империи. Градус серьёзности зашкаливает, все решительно куда-то идут. Не меняется только Сирил (Кайл Соллер) — он сидит на кухне с мамой и космическими хлопьями, как в первом сезоне.

Что касается Кассиана Андора (Диего Луна), он научился маскироваться, как Лютен Раэль (Стеллан Скарсгард). На одном из кадров будущий похититель чертежей Звезды Смерти одет так же, как муж Мон Мотмы. Кроме того, в тизере отражено или прошлое, или развитие отношений Андора и Бикс (Адриа Архона).

Главной темой видео было то, что у каждого своё восстание.

Второй сезон «Андора» выйдет в августе 2024 года.

Теги
Андор
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Источник фотографий: Depositphotos

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