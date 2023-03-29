 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
У Starfield от Bethesda наконец-то появилась новая дата выхода В марте покажут заключительный эпизод первой части аниме-сериала «Боруто: Новое поколение Наруто» Пара Оптимусов: Прайм и Праймал в натуральную величину на презентации «Трансформеров 7» (фото) Известна дата выхода в японский прокат игрового фильма «Бессонница после школы» Новый плакат приквела «Голодных игры» показывает битву двух противоположностей
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
510

Диего Луна и Женевьев О'Рейли бегут на съёмках второго сезона «Андора»

Съёмки второго сезона «Андора» проходят в Валенсии. Если точнее, в архитектурном комплексе «Город искусств и наук». Эта футуристичная локация использовалась для фильма Disney «Земля будущего», сериала HBO «Мир Дикого Запада», проекта Peacock «Дивный новый мир» и стала частью вселенной «Звёздных войн».

На новом видео со съёмочной площадки Андор (Диего Луна) и Мон Мотма (Женевьев О'Рейли), вероятно, пытаются скрыться от Империи.

Подробностей сюжета пока нет, но в сети есть теории, что персонажи на Корусанте или на Чандриле, родной планете Мон Мотмы.

Ещё одной местной локацией сериала будет Замок Хатива.

Структура второго сезона выстроена таким образом, что каждые три эпизода будут охватывать год жизни Андора.

Съёмки второго сезона завершатся в августе, а премьера запланирована на 2024 год.

Теги
Андор
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

9Создатель «Острых козырьков» стал сценаристом новых «Звёздных войн» 3Джон Фавро объяснил, как «Мандалорец» вписывается во вселенную «Звёздных войн» 3Четвёртый сезон «Мандалорца» уже написан

Тоже интересно

9«Пацаны» не остановятся на четвёртом сезоне 2Эйдан возвращается на новых фото со съёмок второго сезона «И просто так» 3Продолжаем знакомство с Baby Monster. На очереди Аса (видео) 2Легендарные клоны снова в деле — свежий тизер второго сезона «Звёздных войн: Бракованной партии» 0«Гамера: Перерождение» — трейлер с английскими субтитрами аниме о гигантском монстре

Далее на КГ

6
Бывшему Капитану Америка страшно весело играть постоянно обделывающегося персонажа в экшене с Аной Де Армас (фото)
 0
Новый альбом NMIXX побил рекорд группы и попал в женский Топ-10
 2
Чонха уходит из агентства MNH уже через месяц
 1
Пятый сезона аниме-сериала «Проза бродячих псов» выйдет уже в этом году
 16
Полегла за левое дело: вице-президент Marvel была уволена из-за отказа от ЛГБТ-цензуры
 0
КГ играет: Urban Reign
 12
Steam заканчивает поддержку Windows 7 и 8
 7
E3 2023 под угрозой срыва: никто не хочет участвовать в выставке
 9
Марго Робби, София Лиллис, Скарлетт Йоханссон и пришельцы в трейлере фильма «Город астероидов»
 11
Одобряем! Эйса Гонсалес сыграет вместо Тессы Томпсон в научной фантастике от Нила Бломкампа
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Forspoken не нравится даже специально отобранным критикам
 
Кино Новые фильмы недели: «Всевидящее око» и другие новинки кино
 
Первый взгляд на Джеффри Дина Моргана в четвёртом сезоне «Пацанов» (фото)
 
«Неуязвимый» Роберта Киркмана возвращается с первым кадром второго сезона
 
Кино Бри Ларсон разделась, чтобы показать свои тату — предположительно, для «Форсажа 10»
 
Кино Дженнифер Лопес может сыграть всё — романтику, комедию и экшен (видео)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
3Телеовощи – 489: Верхушка верхушки
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 560: «Кокаиновый медведь», «Непослушная», провал «Шазама 2», мудрость Ходжи Насреддина
 
1Ноль кадров в секунду – 466: Легенда о племени трансов
 
3ЕВА – 521: Дуры и бессмертие
 
17Телеовощи – 488: Очень не очень
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 111: Deus Ex
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 559: «Оскар-2023», «Король и Шут», документалка Джона Хилла, «О чём говорят мужчины 4»
 
4Ноль кадров в секунду – 465: Бисексуальное ухо
 
 
8ЕВА – 520: Легенда о дефикации
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru