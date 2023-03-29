Диего Луна и Женевьев О'Рейли бегут на съёмках второго сезона «Андора»

Съёмки второго сезона «Андора» проходят в Валенсии. Если точнее, в архитектурном комплексе «Город искусств и наук». Эта футуристичная локация использовалась для фильма Disney «Земля будущего», сериала HBO «Мир Дикого Запада», проекта Peacock «Дивный новый мир» и стала частью вселенной «Звёздных войн».

На новом видео со съёмочной площадки Андор (Диего Луна) и Мон Мотма (Женевьев О'Рейли), вероятно, пытаются скрыться от Империи.

Подробностей сюжета пока нет, но в сети есть теории, что персонажи на Корусанте или на Чандриле, родной планете Мон Мотмы.

Ещё одной местной локацией сериала будет Замок Хатива.

Структура второго сезона выстроена таким образом, что каждые три эпизода будут охватывать год жизни Андора.

Съёмки второго сезона завершатся в августе, а премьера запланирована на 2024 год.