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Четвёртый сезон «Мандалорца» уже написан

Источник: Disney+

Шоураннер и главный сценарист многосерийного хита по вселенной «Звёздных войн» Джон Фавро сигнализирует, что работа над продолжением «Мандалорца» идёт в активном темпе. Третий сезон вот-вот стартует, а сценарий четвёртого сезона уже готов.

Об этом создатель космического вестерна сообщил в эфире французской новостной программы BFMTV INSIDE.

Четвёртый сезон? Да, я его уже написал. Нам нужно знать, куда мы движемся, чтобы рассказать полностью сформированную историю. Поэтому мы с Дэвидом её уже распланировали. А потом просто потихоньку прописываешь каждый эпизод. И я писал сценарий во время постпродакшена третьего сезона, потому что всё это должно ощущаться как продолжение и одна цельная история.

 
Джон Фавро, управился

Тут речь шла и о спин-оффах «Мандалорца», включая «Асоку» Дэйва Филони. События в разных сериалах должны быть грамотно увязаны друг с другом, чтобы не возникало никаких накладок. За этим рулевые телевизионной вселенной «Звёздных войн» внимательно следят.

Третий сезон приключений Дина Джарина стартует 1 марта, а четвёртый через несколько месяцев отправится в активное производство.

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