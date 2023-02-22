Дин Джарин, Бо-Катан и Гриф Карга — главные персонажные постеры «Мандалорца»

Ключевые персонажи свежей — третьей — телеглавы «Мандалорца» обзавелись персональными постерами. Дин Джарин (Педро Паскаль) с Грогу, Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф) и Гриф Карга (Карл Уэзерс) получили по плакату в преддверии премьеры свежих эпизодов. Космический вестерн, которым заправляют Джон Фавро и Дэйв Филони, возвращается на потоковую платформу Disney+ 1 марта.

В продолжении истории Мандалорец и его одарённый «сынишка» продолжат свои рискованные приключения и заглянут к соотечественникам Дина Джарина на Мандалоре. В повествование также вернутся Джанкарло Эспозито (мофф Гидеон) и Эмили Суоллоу (Оружейник). Среди новых персонажей — некто в исполнении Кристофера Ллойда.