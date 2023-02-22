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Интерактивный сериал по «Пространству» получил геймплейную демонстрацию и трейлер

Фантастический сериал «Пространство» отжил своё больше года назад, но как минимум один важный его отголосок у нас до сих пор впереди — интерактивный сериал The Expanse: A Telltale Series от возрождённого новыми людьми лейбла Telltale и студиии Deck Nine (Life Is Strange: Before the Storm и Life Is Strange: True Colors). Сериал, который будет вращаться не вокруг главных героев оригинала, а вокруг одного из самых популярных второстепенных (хотя в поздних сезонах её было уже не назвать «второстепенной») персонажей — Камины Драммер.

Даты выхода у The Expanse: A Telltale Series всё ещё нет, зато есть пара заслуживающих внимание роликов. Один — просто двухминутный трейлер:

Другой — без малого 10-минутная геймплейная демонстрация от разработчиков:

Теги
ВидеоПространствоThe Expanse: A Telltale Series
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