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Мишон и Рик Граймс воссоединились на закадровых фото спин-оффа «Ходячих мертвецов» (фото)

Источник: AMC

По-прежнему безымянный спин-офф «Ходячих мертвецов» окунулся в активное производство, и его главные действующие лица не прочь поделиться со зрителями парочкой свежих закулисных снимков. В сети появились закадровые фото мини-сериала о главной паре франчайза — Рике Граймсе и Мишон. К своим ролям ради такого случая вернулись Эндрю Линкольн и Данай Гурира.

Промо-арт сериала «Мишон и Рик» Промо-арт сериала «Мишон и Рик»

Синопсисом проект пока тоже не обзавёлся. Всё, что понятно и без него: сюжет сосредоточен на эпичной истории любви в постапокалиптической вселенной Роберта Киркмана.

Шоураннером мини-сериала значится ответственный за экранную зомби-вселенную AMC Скотт М. Гимпл. Исполнители главных ролей состоят в команде исполнительных продюсеров.

Теги
Ходячие мертвецыМишон и Рик
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