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Курица-расследовательница: вышел тизер мокьюментари «Дело о пропавшей деревне»

Разгадываем тайны одной опустевшей деревни вместе с курицей. В сети появился первый тизер отечественного псевдодокументального журналистского расследования «Дело о пропавшей деревне». Комедия выйдет целиком в онлайн-кинотеатре «Иви», но точной датой премьеры пока не обзавелась.

В погоне за сенсацией столичная репортёрша Татьяна Блок приезжает в деревеньку Нижние Броды, откуда однажды необъяснимым образом пропали все жители. В попытках доказать, что её зря уволили с телевидения, Татьяна собирается снять первоклассное журналистское расследование и научиться выживать в деревне. Второе, конечно, скорее суровая необходимость.

Создателями сериала выступают Сергей Светлаков и Саид Давдиев. В актёрском составе значатся Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин, Денис Косяков и Сергей Дружко.

И постер с той самой курицей:

Постеры сериала «Дело о пропавшей деревне»
Теги
ВидеоДело о пропавшей деревне
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