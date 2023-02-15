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Боб Оденкёрк слетает с катушек в трейлере драмеди «Счастливчик Хэнк»

Хаос в личной и профессиональной жизни не могут не пройти без последствий. Кабельный канал AMC опубликовал трейлер мини-сериала «Счастливчик Хэнк» с Бобом Оденкёрком и Мирей Инос. Адаптация романа Straight Man Ричарда Руссо стартует 19 марта.

Уильям Генри Деверо младший (Оденкёрк) возглавляет кафедру английской филологии из страдающего от недофинансирования колледжа в Пенсильвании. Главный герой, как и его учебное заведение, переживает не лучшие времена. Вдобавок его супруга Лили (Мирей Инос) — завуч одной из местных школ — начинает сомневаться в своём выборе жизненного пути.

Шоураннерами проекта выступают Руссо, Аарон Зельман («Кремниевая долина») и Пол Либерштейн («Офис»). В исполнительных продюсерах — Питер Фаррелли («Зелёная книга») и Марк Джонсон («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).

Теги
ВидеоСчастливчик Хэнк
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Источник фотографий: Depositphotos

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