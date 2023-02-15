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«Чужестранка» обновила свои титры для седьмого сезона

Продлённая в январе на восьмой — заключительный — сезон «Чужестранка» с Катриной Балф и Сэмом Хьюэном в главных ролях понемногу готовится к выходу своего седьмого сезона, у которого пока нет точной даты выхода, но премьеру свежих эпизодов обещают летом.

В рамках вышеуказанной подготовки в сети появились обновлённые открывающие титры сериала. Неизменно звучащую в титрах песню The Skye Boat Song — визитную карточку экранизации серии романов Дианы Гэблдон — исполняет Шинейд О'Коннор.

Теги
ВидеоЧужестранка
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Источник фотографий: Depositphotos

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