«Чужестранка» обновила свои титры для седьмого сезона

Продлённая в январе на восьмой — заключительный — сезон «Чужестранка» с Катриной Балф и Сэмом Хьюэном в главных ролях понемногу готовится к выходу своего седьмого сезона, у которого пока нет точной даты выхода, но премьеру свежих эпизодов обещают летом.

В рамках вышеуказанной подготовки в сети появились обновлённые открывающие титры сериала. Неизменно звучащую в титрах песню The Skye Boat Song — визитную карточку экранизации серии романов Дианы Гэблдон — исполняет Шинейд О'Коннор.