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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Приквел «Чужестранки» получил название и первые детали сюжета

Источник: Starz

В начале года проскальзывала инсайдерская информация о том, что знаменитая «Чужестранка» по романам Дианы Гэблдон обзаведётся приквелом, но в феврале никаких подробностей о проекте не поступило. Зато они появились сейчас в купе с официальным подтверждением от кабельного канала Starz: да, зрители получат предысторию.

Проект уже в разработке, начата работа над сценарием. Будущий сериал получил название «Кровь моей крови» (Blood of My Blood) и он расскажет историю любви родителей главного героя Джейми Фрейзера (Сэм Хьюэн) — Эллен Маккензи и Брайана Фрейзера.

Промо-арт сериала «Кровь моей крови»

Главным сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером приквела назначен актуальный шоураннер основного сериала Мэттью Б. Робертс. Автор литературного первоисточника, которая с зимы трудится над книгой о родителях Джейми Фрейзера, войдёт в команду проекта на правах консультирующего продюсера. Вопросами производства заведует Sony Pictures Television.

Теги
Кровь моей кровиЧужестранка
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