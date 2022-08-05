 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Дольф Лундгрен оправдывается за спин-офф «Рокки» после обвинений Сильвестра Сталлоне Хищник вблизи на свежих кадрах экшен-триллера «Добыча» Ремейк Resident Evil 2 отмечает круглый юбилей продаж Уэсли Снайпс рассказал, кому именно предназначался первый «Блэйд» «Телеовощи» — прямая трансляция
1
СЕРИАЛЫ
175
 
Прямая ссылка на новость:

Герои дерутся за «престол» в трейлере 13 сезона «Спецагента Арчера»

В известной шпионской вселенной разворачивается своя «Игра престолов». Кабельный канал FXX опубликовал трейлер 13 сезона анимационной экшен-комедии «Спецагент Арчер». Видеоролик ко всему прочему сообщает важную информацию — свежие эпизоды мультсериала для взрослых начнут выходить 24 августа.

В новом сезоне главным героям предстоит столкнуться сразу с двумя важным проблемами. Во-первых, агентству придётся изрядно напрячься, чтобы сохранить свою независимость, при этом выполняя задания шпионского конгломерата МРУ (Международное разведывательное управление). Во-вторых, предстоит решить, кто же из них больше остальных достоин возглавить родное агентство.

Теги
ВидеоСпецагент Арчер
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4«Спецагент Арчер» вернётся с 13 сезоном

Тоже интересно

6Вот это апгрейд: режиссёр «Человека-невидимки» Ли Уоннелл снимет «Зелёного Шершня и Като» 5«Мадам Паутина» уходит с летнего сезона 2023-го, а на её место встаёт «Астрал 5» 10Первый взгляд на героиню Сигурни Уивер в сиквеле «Аватар: Путь воды» 6Спасите-помогите! На Идриса Эльбу нападает хищник на первом кадре триллера «Зверь» 6Как «Гладиатор», только глупее — Натали Портман и Крис Хемсворт в восторге от Рассела Кроу в «Торе: Любви и громе»

Далее на КГ

3
«Бэтгёрл», которую мы потеряли: что там было, и стоит ли из-за этого переживать
 2
Звезда сериала «Люпен» сыграет в ремейке классического экшена Джона Ву
 3
Маэстро, музыку! Продюсер «Аватара 2» показал процесс работы над фильмом
 13
Лесбийская драма про вампиров «Первая жертва» закрыта на первом сезоне
 9
Джокер танцует с Харли Квинн в первом тизере «Джокера 2»
 6
Глава Marvel Кевин Файги спит и видит как бы убить побольше Мстителей
 0
КГ играет: Black Mesa: Azure Sheep, часть 3
 1
«Любовь. Деньги. Рок-н-ролл» — новая игра от создателей «Бесконечного лета» уже вышла
 5
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 527: «Скиф», «Смерть в прерии», бесплатные блокбастеры
 3
«Властелин колец. Кольца власти» рассказывает о своих главных героях в ролике о создании сериала
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 527: «Скиф», «Смерть в прерии», бесплатные блокбастеры
 
0Ноль кадров в секунду – 433: Шерлок против тентаклей
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 109: Приличная GTA 6 и AAA-индустрия
 
4ЕВА
 
 
2Телеовощи – 455: Неправильные мультики
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 526: «Серый человек», «Межсезонье», Comic Con 2022
 
3Ноль кадров в секунду – 432: Нехватка котиковости
 
 
5ЕВА – 487: Умные против умных
 
 
1Телеовощи – 454: Юмор с вазелинчиком
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 525: «Чёрный телефон», «Базз Лайтер», пиратство в кинотеатрах
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru