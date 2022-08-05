Герои дерутся за «престол» в трейлере 13 сезона «Спецагента Арчера»

В известной шпионской вселенной разворачивается своя «Игра престолов». Кабельный канал FXX опубликовал трейлер 13 сезона анимационной экшен-комедии «Спецагент Арчер». Видеоролик ко всему прочему сообщает важную информацию — свежие эпизоды мультсериала для взрослых начнут выходить 24 августа.

В новом сезоне главным героям предстоит столкнуться сразу с двумя важным проблемами. Во-первых, агентству придётся изрядно напрячься, чтобы сохранить свою независимость, при этом выполняя задания шпионского конгломерата МРУ (Международное разведывательное управление). Во-вторых, предстоит решить, кто же из них больше остальных достоин возглавить родное агентство.