Авторы Life Is Strange: True Colors создают интерактивный сериал по «Пространству»

Студия Deck Nine Games, ответственная за не самые лучшие части серии Life Is Strange (Life Is Strange: Before the Storm и Life Is Strange: True Colors) отвлечётся от работы над наследием Dontnod Entertainment и создаст для воскрешённого новыми людьми бренда Telltale Games интерактивный сериал-спинофф фантастического шестизеонника «Пространство».

The Expanse: A Telltale Series находится на ранней стадии разработки, так что у него нет ни даты выхода, ни чёткого списка платформ — известно лишь, что выпустят интерактивное шоу на PC и «основных консолях». Но когда бы произведение не вышло, а играть в нём публике придётся за суровую любимицу публики — Драммер, капитана корабля Артемис.