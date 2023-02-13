Педро Паскаль и Грогу отправляются в приключение в свежем тизере третьего сезона «Мандалорца»

«Готов к приключению?» В сети опубликован свежий тизер третьего сезона «Мандалорца», где Дин Джарин (Педро Паскаль) и его маленький, но удаленький напарник Грогу продолжают свой путь, на котором их уже традиционно поджидают всякие опасности и рискованные заварушки. Впрочем, старые и новые друзья героев на их пути тоже обязательно встретятся.

Свежие эпизоды многосерийного хита Джона Фавро и Дэйва Филони стартуют на стриминге Disney+ 1 марта.

Меже тем портал Entertaiment Weekly внёс свой вклад в промо-кампанию третьего сезона, опубликовав концепт-арт новых эпизодов, где Грогу охотится на новых существ. Понадеемся, не для того, чтобы ими полакомиться: