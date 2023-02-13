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Шути Гатва покинул «Половое воспитание» после четвёртого сезона

Источник: Netflix

Один из самых ярких персонажей «Полового воспитания» Эрик (Шути Гатва) не появится в сериале после четвёртого сезона. В своих соцстях актёр прощается с персонажем и благодарит за приобретённый опыт.

Причина ухода, очевидно, в графике съёмок — теперь Гатва представляет собой новое воплощение Повелителя Времени, поэтому приоритетом актёра в ближайшие несколько лет будет «Доктор Кто».

В «Половом воспитании» Шути Гатва играл лучшего друга главного героя Отиса (Эйса Баттерфилд), который вписался в любовный треугольник, восстанавливал связь с дальними родственниками и пытался отстоять право быть собой.

Премьера четвёртого сезона состоится в этом году, но точная дата релиза пока неизвестна.

Теги
Половое воспитание
Комментарии (4)

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