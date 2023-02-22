 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Раскрыт бюджет «Индианы Джонса 5» — самого дорогого фильма киносерии Это финал: Барри Аллен и его команда на свежем постере сериала «Флэш» Белла Рэмси ответила на критику образа Элли в сериале «Одни из нас» Первый взгляд на загадочного персонажа «Риддика 4» с Вином Дизелем Опубликована финальная глава манги «Щикимори-сан не только милая»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
204

Кифер Сазерленд спасает мир в трейлере экшен-триллера «Кроличья нора»

Бедняга Кифер Сазерленд уже не различает, что реально, а что — иллюзия. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал трейлер восьмисерийном шпионского экшен-триллера «Кроличья нора». Премьера сериала состоится 26 марта.

Матёрый агент частной разведки Джеймс Уэйр (Сазерленд) угодил в самую гущу борьбы за сохранение демократии в мире, который борется с дезинформацией, поведенческой манипуляцией, государственным надзором и интересами тех, кто контролирует эти мощнейшие инструменты.

В первом сезоне также снимаются Роб Янг, Чарльз Дэнс, Мета Голдинг, Энид Грэм, Джейсон Батлер Харнер, Уолт Клинк и Уэнди Маккена.

И свежий постер:

Постеры сериала «Кроличья нора»
Теги
ВидеоКроличья нора
Комментарии

Ещё на эту тему

2Кифер Сазерленд не доверяет никому в тизере экшен-триллера «Кроличья нора» 2Кифер Сазерленд тонет в коде на постере сериала «Кроличья нора» 8Кифер Сазерленд спасает демократию в шпионском сериале «Кроличья нора» (фото)

Тоже интересно

25Новые фильмы недели: «Аватар 2» и «Операция „Фортуна“» 7Финальный сезон «Академии Амбрелла» укоротили 0«Гамера: Перерождение» — новый проект о гигантском монстре 5Чёрный Капитан Америка чистит лицо белому в новом ивенте от Marvel 0Самый дорогостоящий проект Blackpink: Джису готовится к соло-релизу

Далее на КГ

7
«Капитан Марвел 2» — это первые «Мстители». Кевин Файги в восторге от сиквела
 2
Эмма Маккей покидает «Половое воспитание» после четвёртого сезона
 1
Камбэк Юджу — много красивых фото участницы Gfriend
 1
Том Харди раскрыл текущий статус «Венома 3»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
 0
Дин Джарин, Бо-Катан и Гриф Карга — главные персонажные постеры «Мандалорца»
 9
Папкин экзорцист Рассел Кроу бесогонит со страшной силой (видео)
 0
Впечатления: DLC-наборы Future Tech Pack и Jungle Pack для Prison Architect
 7
Охота на ведьм в новом трейлере гримдарк-шутера Witchfire, посвящённом оружию
 17
Совсем не дель Торо: новый «Хеллбой» — мрачная, жестокая и взрослая народная сказка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Яркая и уникальная — вышел трейлер байопика «Раневская»
 
Кино Кристиан Бэйл ведёт расследование в трейлере готического триллера «Всевидящее око»
 
С Найтвингом произошло то, чего фанаты ждали давно
 
Кино «Кадр за кадром» — «Леди Смерть» (Lady Death: The Movie, 2004)
 
Спин-офф «Как я встретил вашу маму» продолжает возвращать главных героев оригинала
 
Игры Новый сборник комиксов по Dragon Age обязателен к прочтению поклонникам видеоигры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – .отрывок: Впечатления: Atomic Heart
 
 
5Телеовощи – 484: Счастье с презервативом
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 555: «Мира», Уитни Хьюстон, возвращение форсажной семьи и старого Бэтмена
 
3Ноль кадров в секунду – 461: Хогвартский дилдак
 
3ЕВА – 516: Диалектика гаремников по Льву
 
2Телеовощи – 483: Доктор Декстер
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 554: «Крушение», «Вавилон» Дэмьена Шазелла, фильм про Простоквашино, план Джеймса Ганна
 
5Ноль кадров в секунду – 460: Гоги выспался
 
1ЕВА – 515: Самый учёный аниме-подкаст
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru