Кифер Сазерленд спасает мир в трейлере экшен-триллера «Кроличья нора»

Бедняга Кифер Сазерленд уже не различает, что реально, а что — иллюзия. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал трейлер восьмисерийном шпионского экшен-триллера «Кроличья нора». Премьера сериала состоится 26 марта.

Матёрый агент частной разведки Джеймс Уэйр (Сазерленд) угодил в самую гущу борьбы за сохранение демократии в мире, который борется с дезинформацией, поведенческой манипуляцией, государственным надзором и интересами тех, кто контролирует эти мощнейшие инструменты.

В первом сезоне также снимаются Роб Янг, Чарльз Дэнс, Мета Голдинг, Энид Грэм, Джейсон Батлер Харнер, Уолт Клинк и Уэнди Маккена.

И свежий постер: