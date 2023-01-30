 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Эмилия Кларк не смотрела и не планирует смотреть «Дом Дракона» Свежая экранизация Стивена Кинга убежала со стриминга на большие экраны Джерард Батлер убежит из Афганистана в этом мае «Трон 3» с Джаредом Лето снимет режиссёр «Пиратов Карибского моря» Первый выпуск нового комикса про Чёрного Плаща получил рекордное количество заказов из магазинов
• • •
 
СЕРИАЛЫ
230

Кифер Сазерленд не доверяет никому в тизере экшен-триллера «Кроличья нора»

Кругом враги, и всё нужно ставить по сомнение. Стриминговый сервис Paramount+ выкатил дебютный тизер многосерийного шпионского экшен-триллера «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом в главной роли. Премьера сериала состоится 27 марта.

Матёрый агент частной разведки Джеймс Уэйр (Сазерленд) угодил в самую гущу борьбы за сохранение демократии в мире, который борется с дезинформацией, поведенческой манипуляцией, государственным надзором и интересами тех, кто контролирует эти мощнейшие инструменты.

В восьмисерийном первом сезоне также снимаются Роб Янг, Чарльз Дэнс, Мета Голдинг, Энид Грэм, Джейсон Батлер Харнер, Уолт Клинк и Уэнди Маккена.

Теги
ВидеоКроличья нора
Комментарии

Ещё на эту тему

2Кифер Сазерленд тонет в коде на постере сериала «Кроличья нора»

Тоже интересно

0Dead Cells: Return to Castlevania — геймплейный тизер дополнения-кроссовера 3Возвращение Майкла Фассбендера в большое кино опять откладывается 17Зендее очень жарко на съёмках «Дюны 2» (фото) 10София Бутелла с пушкой на первом кадре «Мятежной луны» Зака Снайдера 19«Я больше не хочу делать ничего подобного» — Милли Олкок из «Дома Дракона» не готова к другим фэнтези-проектам

Далее на КГ

2
Джулия Робертс и Дженнифер Энистон обменяется телами в комедии режиссёра «Зависнуть в Палм-Спрингс»
 0
Новые фильмы недели: «Чёрная Пантера 2», «О чём говорят мужчины 4» и другие новинки кино
 0
Новые сериалы недели: космическая фантастика «Ковчег» и маньячный триллер «Комплекс бога»
 0
Пятая звёздочка Baby Monster — Рора
 0
Звезда «Пацанов» показал, что под костюмом у Подводного
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 января
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 23–29 января
 0
«Тэнти — лишний!» — новый тизер и другие подробности аниме, ещё больше расширяющего вселенную франчайза
 5
Победители премии манги Shogakukan за 2022 год
 0
«Хроники приключений перерождённого аристократа» — трейлер и другие подробности исекая про имба-дворянина
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
NewJeans достигла своего первого Perfect All-Kill
 
Игры Бэтмен-убийца и голос Конроя: смотрим новый трейлер Suicide Squad: Kill The Justice League
 
Сара Мишель Геллар вспомнила о «токсичной» атмосфере на съёмках «Баффи»
 
Кино «Операция „Фортуна“» Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом повернулась лицом к отечественному прокату
 
Аниме «Нир: Автомата Ver 1.1a» — персонажный тизер Лили
 
Кино Настоящее произведение искусства: новый постер мультфильма Гильермо дель Торо «Пиноккио»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
7Телеовощи – 481: Ориентация по кубикам
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 552: Ругаем «Аватар 2», запрет ЛГБТ-пропаганды, ремейк «Привидения», «Чон-и», «Решение уйти»
 
2Ноль кадров в секунду – 458: Личный автоподкаст «Ноль километров в час»
 
4ЕВА – 513: Дропы и переносы
 
3Телеовощи – 480: Буря в штанах
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 551: «Аватар: Путь воды», «Операция „Фортуна“», наш ответ «В Филадельфии всегда солнечно»
 
10Ноль кадров в секунду – 457: Очень скандальный выпуск
 
1ЕВА – 512: (Не)заметное слабое место
 
0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru