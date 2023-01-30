Кифер Сазерленд не доверяет никому в тизере экшен-триллера «Кроличья нора»

Кругом враги, и всё нужно ставить по сомнение. Стриминговый сервис Paramount+ выкатил дебютный тизер многосерийного шпионского экшен-триллера «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом в главной роли. Премьера сериала состоится 27 марта.

Матёрый агент частной разведки Джеймс Уэйр (Сазерленд) угодил в самую гущу борьбы за сохранение демократии в мире, который борется с дезинформацией, поведенческой манипуляцией, государственным надзором и интересами тех, кто контролирует эти мощнейшие инструменты.

В восьмисерийном первом сезоне также снимаются Роб Янг, Чарльз Дэнс, Мета Голдинг, Энид Грэм, Джейсон Батлер Харнер, Уолт Клинк и Уэнди Маккена.