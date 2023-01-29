Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 января

Джастин Ройланд, на выход! Соавтор «Рика и Морти» вычеркнут из сериала. Ну и главные герои, озвученные Ройландом, заговорят другими голосами.

Второй эпизод «Одни из нас» поставил новый рекорд. То ли ещё будет.

Бывший майор Гром зажигает с Юлией Снигирь в трейлере драмы «Шаляпин». Байопик о великом мастере сцены стартует в феврале.

Чёрный Зевс и белый Посейдон — в «Перси Джексона» записались Лэнс Реддик и Тоби Стивенс. Других Громовержцев у «Диснея» для вас нет.

«Король и Шут» зажигает на сцене — свежие кадры из сериала. Дату выхода пока не называют.

«Чебурашка»: как создавался хит российского проката всех времён (тизер фильма о фильме). Будут рассказывать историю новогоднего чуда.

«Это не „Ковбой Бибоп“» — создатель культового аниме высказался о сериале Netflix. Хоть и значился в проекте консультантом.