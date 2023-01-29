Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 января

Джастин Ройланд, на выход! Соавтор «Рика и Морти» вычеркнут из сериала. Ну и главные герои, озвученные Ройландом, заговорят другими голосами.
Второй эпизод «Одни из нас» поставил новый рекорд. То ли ещё будет.
Бывший майор Гром зажигает с Юлией Снигирь в трейлере драмы «Шаляпин». Байопик о великом мастере сцены стартует в феврале.
Чёрный Зевс и белый Посейдон — в «Перси Джексона» записались Лэнс Реддик и Тоби Стивенс. Других Громовержцев у «Диснея» для вас нет.
«Любовь, смерть и роботы» по-нашему — тизер сборника «Антология русского хоррора: Красный состав». Премьеру обещают в феврале.
«Король и Шут» зажигает на сцене — свежие кадры из сериала. Дату выхода пока не называют.
«Чебурашка»: как создавался хит российского проката всех времён (тизер фильма о фильме). Будут рассказывать историю новогоднего чуда.
«Это не „Ковбой Бибоп“» — создатель культового аниме высказался о сериале Netflix. Хоть и значился в проекте консультантом.
«Одни из нас» продлены на второй сезон. Притворитесь, что вы удивлены.
Фиби Уоллер-Бридж берётся за сериал «Лара Крофт». Об охотниках за артефактами не понаслышке знает из «Индианы Джонса 5».
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