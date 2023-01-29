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Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 января

Источник: Adult Swim
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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2Ноль кадров в секунду – 458: Личный автоподкаст «Ноль километров в час»
 
4ЕВА – 513: Дропы и переносы
 
3Телеовощи – 480: Буря в штанах
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 551: «Аватар: Путь воды», «Операция „Фортуна“», наш ответ «В Филадельфии всегда солнечно»
 
10Ноль кадров в секунду – 457: Очень скандальный выпуск
 
1ЕВА – 512: (Не)заметное слабое место
 
0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
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