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Бывший майор Гром зажигает с Юлией Снигирь в трейлере драмы «Шаляпин»

На подходе ещё одна отечественная биографическая драма в многосерийном формате — на этот раз от онлайн-кинотеатра Okko. В сети появились промо-материалы байопика «Шаляпин» с Александром Горбатовым (Игорь Гром из короткометражки «Майор Гром») и Юлией Снигирь. Премьера сериала состоится 13 февраля.

В центре драмы — легендарный оперный исполнитель Фёдор Иванович Шаляпин (Горбатов), раздираемый противоречиями и страстями слуга большой сцены. Жизнь Шаляпина стала настоящим полем сражения и в стенах театра и за его пределами.

В сериале также снимаются Мария Смольникова, Александр Яценко, Фёдор Лавров, Ян Цапник, Фёдор Добронравов, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Катерина Шпица и другие.

И постер:

Постеры сериала «Шаляпин»
Теги
ВидеоШаляпин
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Источник фотографий: Depositphotos

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