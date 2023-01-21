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«Раневская» обзавелась постером, кадрами и датой выхода

В последний месяц зимы стриминговый сервис KION порадует (надеемся) поклонников творчества Фаины Раневской многосерийной премьерой, первые промо-материалы к которой появились в сети. Постер сообщает, что биографическая драма «Раневская» выходит на цифровой платформе 8 февраля.

В соответствии с заявленным жанром сериал расскажет о жизни знаменитой советской актрисы и автора многочисленных, давно ушедших в народ афоризмов — Фаины Раневской (Мариэтта Цигаль-Полищук). Повествование охватит разные этапы её биографии от молодых до преклонных лет.

Постеры сериала «Раневская»

В сериале также снимаются Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринёва, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко и другие.

И подборка кадров:

Кадры из сериала «Раневская» Кадры из сериала «Раневская» Кадры из сериала «Раневская» Кадры из сериала «Раневская» Кадры из сериала «Раневская»
Теги
ГалереяРаневская
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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