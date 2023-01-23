«Чебурашка»: как создавался хит российского проката всех времён (тизер фильма о фильме)

Правильный и трогательный сценарий, высококачественные декорации, талантливые люди и другие составляющие помогли отечественным киноделам создать абсолютный хит проката — сказочную историю «Чебурашка». И пока мохнатый ушастик продолжает грести деньги экскаватором, онлайн-кинотеатр START анонсировал многосерийный фильм о фильме.

В сети появился тизер документального сериала о съёмках семейной комедии Дмитрия Дьяченко. В проекте «Чебурашка. История новогоднего чуда» творческая команда мегаблокбастера поделится со зрителям внутренней кухней фильма, раскроет кое-какие секреты производства и порадует другими интересными подробностями о картине.

Премьера — 27 января.