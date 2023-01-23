 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Эмилия Кларк не смотрела и не планирует смотреть «Дом Дракона» Голый Ли Пейс и другие эпические кадры в тизере второго сезона «Основания» Новое оружие Локи может стать величайшей угрозой для вселенной Marvel Следствие ведут Энистон и Сэндлер: первый кадр из комедийного детектива «Загадочное убийство 2»
• • •
 
2
КИНО
СЕРИАЛЫ
313

«Чебурашка»: как создавался хит российского проката всех времён (тизер фильма о фильме)

Правильный и трогательный сценарий, высококачественные декорации, талантливые люди и другие составляющие помогли отечественным киноделам создать абсолютный хит проката — сказочную историю «Чебурашка». И пока мохнатый ушастик продолжает грести деньги экскаватором, онлайн-кинотеатр START анонсировал многосерийный фильм о фильме.

В сети появился тизер документального сериала о съёмках семейной комедии Дмитрия Дьяченко. В проекте «Чебурашка. История новогоднего чуда» творческая команда мегаблокбастера поделится со зрителям внутренней кухней фильма, раскроет кое-какие секреты производства и порадует другими интересными подробностями о картине.

Премьера — 27 января.

Теги
ВидеоЧебурашка
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

29Есть 5 миллиардов! «Чебурашка» взял очередную высоту +Рецензия и отзывы на фильм «Чебурашка» 93Сборы «Чебурашки» превысили 4 млрд, и это ещё не вечер

Тоже интересно

0«Страна песков» — анонс и тизер аниме-фильма по манге автора «Жемчуга дракона» 14Толерантно разноцветный Дарт Вейдер появится в новой сольной антологии 6«Называют его папочкой» — продюсер «Дома Дракона» не понимает фанатской любви к Деймону Таргариену 24Бри Ларсон разделась, чтобы показать свои тату — предположительно, для «Форсажа 10» 29Сиськи, мат и угарные вечеринки — свежий трейлер «Вавилона» не даёт заскучать

Далее на КГ

1
Бывший майор Гром зажигает с Юлией Снигирь в трейлере драмы «Шаляпин»
 0
Призрачный Гонщик и Росомаха объединят свои силы в кроссовере.
 0
GWSN выиграла первое судебное разбирательство по иску против The Wave Music
 4
Дэйв Батиста и М. Найт Шьямалан рассказывают всякие ужасы о хорроре «Стук в дверь» (видео)
 11
Только Netflix может спасти «Лигу справедливости» Зака Снайдера
 4
Netflix заплатил кругленькую сумму за триллер со звёздами «Бриджертонов» и «Хана Соло»
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 31
Кому нужны герои, когда есть воры: новый трейлер фэнтези «Подземелья и драконы»
 1
«Долой безделье!» — трейлер аниме-адаптации манги про жизнь деревенской девушки в Токио
 1
Харли Квинн убивает величайших супергероев DC
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Сериалы Рецензия и отзывы на сериал «Король Талсы»
 
Игры Эль Президенте ин спейс — анонсировано новое дополнение для Tropico 6
 
Уилл Смит бежит из рабства на войну в свежем трейлере «Освобождения» Антуана Фукуа
 
Злой Санта отдубасил «Чёрную Пантеру 2» в американском прокате
 
Неделя кино на КГ — главные новости 16–22 января
 
У Джорджа Мартина нашёлся для экранизации научно-фантастический эпик с латиноамериканцем
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 480: Буря в штанах
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 551: «Аватар: Путь воды», «Операция „Фортуна“», наш ответ «В Филадельфии всегда солнечно»
 
10Ноль кадров в секунду – 457: Очень скандальный выпуск
 
1ЕВА – 512: (Не)заметное слабое место
 
0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
 
4Ноль кадров в секунду – 456: Ретрейсинг тьмы
 
1Телеовощи – 478: Постоянное задронство
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 110: No Country for Old Devs
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 549: «Гром: Трудное детство», «Меню», «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru