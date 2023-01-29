Новые сериалы недели: космическая фантастика «Ковчег» и маньячный триллер «Комплекс бога»

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Syfy

В недалёком будущем земляне ради спасения человечества начали вынужденную колонизацию других планет. Первая миссия будущих колонистов отправляется в космос на корабле «Ковчег 1», но в пути сталкивается с катастрофическими событиями, которые угрожают гибелью всему экипажу.

Космическая фантастика снова пробралась на канал Syfy. Судя по трейлеру, зрителей ждёт камерная драма о сложностях выживания экипажа на борту.