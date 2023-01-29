Новые сериалы недели: космическая фантастика «Ковчег» и маньячный триллер «Комплекс бога»

В ближайшие несколько дней громких премьер не предвидится. Зато целое событие случится на кабельном канале Syfy, некогда запускавшем «Пространство»: вещатель презентует свежую космическую драму — «Ковчег». Отечественная цифровая платформа KION меж тем покажет детективно-психологический триллер «Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым.
Среда, 1 февраля
фантастика, драма
В ролях Кристи Бёрк, Стэйси Рид, Рис Ричи, Ричард Флишман, Кристина Волф, Майлз Бэрроу
Создатель Дин Девлин
В недалёком будущем земляне ради спасения человечества начали вынужденную колонизацию других планет. Первая миссия будущих колонистов отправляется в космос на корабле «Ковчег 1», но в пути сталкивается с катастрофическими событиями, которые угрожают гибелью всему экипажу.
Космическая фантастика снова пробралась на канал Syfy. Судя по трейлеру, зрителей ждёт камерная драма о сложностях выживания экипажа на борту.
Пятница, 3 февраля
детектив, триллер, драма
В ролях Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Шамиль Хаматов, Николай Шрайбер, Михаил Тройник, Ольга Лерман
Успешный бизнесмен Владимир Нестеров одержим навязчивыми мыслями и обращается за анонимной помощью к талантливому психиатру Алексею, который гарантирует ему соблюдение закона о врачебной тайне, пока мысли пациента остаются только мыслями. В это же время пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина, а следом находят тело второй девочки. Психиатр подозревает Нестерова в убийствах и сообщает о нём следователю СК. Этот шаг становится роковым…
Отечественный психологический триллер и детектив в одном флаконе. Маниакальные наклонности, пропавшие девочки и герои, которые наверняка не те, кем кажутся на первый взгляд.
Воскресенье, 5 февраля
драма
В ролях Харрисон Форд, Тимоти Далтон, Хелен Миррен, Роберт Патрик, Себастьян Роше, Брайан Джерати
Создатель Тейлор Шеридан
Первый сезон вестерна по вселенной Тейлора Шеридана завершится восьмым эпизодом. Стриминговый сервис Paramount+ пока ничего не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.
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